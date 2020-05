Boss mafiosi scarcerati, Candiani (Lega): si è dimesso direttore Dap

Si sarebbe dimesso il direttore del Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria) Francesco Basentini. Sarebbe la conseguenza delle polemiche scatenate dalle scarcerazioni di alcuni boss mafiosi per i rischi in cella di contrarre il coronavirus. Il senatore leghista Stefano Candiani dice in un video diffuso su Facebook: "Siamo riusciti a ottenere le dimissioni del direttore del Dap".