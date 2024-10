Bomba nell'auto di un finanziere, ex moglie arrestata come mandante

È stata sottoposta alla custodia cautelare in carcere, la 39enne ex moglie dell'ufficiale della Guardia di Finanza vittima di un attentato lo scorso 21 marzo 2023 a Bacoli, in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli e condivise dal giudice del tribunale partenopeo, la donna sarebbe la mandante del tentato omicidio dell'ex marito e si sarebbe avvalsa dell'aiuto di due persone, un 46enne e il 32enne genero di quest'ultimo, per la preparazione dell'ordigno esploso sotto l'auto dell'ufficiale.