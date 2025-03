Bolzano, vuole lanciarsi con i figli nell'Adige: poliziotto fuori servizio li salva

Immediatamente, sono state avvisate tutte le pattuglie in servizio. Nel frattempo però un agente della Questura di Bolzano, libero dal servizio, ha notato sul Ponte Adige la ragazza in forte stato di agitazione, in compagnia dei due bambini seduti in un passeggino. Il poliziotto, allarmato dalla scena, senza sapere delle ricerche in corso si è messo immediatamente in contatto con la Centrale operativa della Questura, venendo in tal modo a sapere quanto stava accadendo.