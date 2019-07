Bolzano, auto cade in una scarpata: morte due ragazze di 17 e 19 anni

Due ragazze di 17 e 19 anni, Miriam Volgger e Irina Senn, sono morte in un incidente stradale in Val Ridanna, in Alto Adige. La vettura sulla quale viaggiavano è uscita di strada ed è precipitata in una scarpata per oltre cento metri. Sono invece rimaste ferite la conducente di 19 anni e un'altra passeggera di 41 anni, trasportate negli ospedali di Bolzano e Vipiteno: non sarebbero in pericolo di vita.