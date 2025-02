Il sindaco di Bologna: "Gioventù nazionale entrata in Comune abusivamente"

Un gruppo di militanti di Gioventù Nazionale, che in centro a Bologna ha tenuto una fiaccolata per commemorare le Foibe, "è entrato abusivamente nella sede del Comune", Palazzo d'Accursio, chiusa, per deporre una corona per il Giorno del Ricordo. Lo denuncia lo stesso Comune sottolineando che l'atto è avvenuto "senza alcun accordo" con l'amministrazione. Sul posto i partecipanti sarebbero stati agevolati, secondo il sindaco Matteo Lepore, da alcuni esponenti di Fratelli d'Italia, tra i quali il capogruppo Fdi alla Camera Bignami e la consigliera comunale Zuntini che avrebbe chiesto alla polizia locale di entrare dall'ingresso riservato al personale politico.