Bologna, si sente male mentre è al telefono con la figlia: soccorso dalla polizia

Si è salvato grazie alla tecnologia l'anziano di 85 anni che ieri sera è crollato a terra nella cucina di casa a Bologna, in zona Santa Viola, mentre si stava preparando la cena. Per un colpo di fortuna in quel momento l'uomo era in videochiamata con la figlia . Quando l'uomo è svenuto la donna si è accorta del malore del padre e ha chiamato la polizia , che è riuscita a soccorrere l'uomo, ora all'Ospedale Maggiore per accertamenti ma non in gravi condizioni.

Telefono provvidenziale - Un malore "in diretta", mentre è al cellulare con la figlia: un'esperienza terribile ma allo stesso tempo decisiva per la salvezza di un anziano di 85 anni a Bologna. Ieri sera in zona Santa Viola l'uomo, da solo in casa e intento a prepararsi la cena, è caduto improvvisamente a terra per un malore. La figlia, grazie alla fotocamera, ha visto il padre sul pavimento e la pentola accesa sul fuoco.

L'intervento della polizia - Immediata la chiamata al 113. I poliziotti - dopo aver sfondato la porta d'ingresso - sono riusciti a soccorrere l'uomo, che ora si trova all'Ospedale Maggiore per accertamenti ma non è in gravi condizioni. Al termine dell'intervento anche due poliziotti sono finiti in ospedale con 15 e 7 giorni di prognosi per alcune escoriazioni e per aver respirato il fumo che nel frattempo si era propagato nell'abitazione.