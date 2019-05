Bologna, scontri polizia-collettivi prima del comizio di Forza Nuova

Una giornata di tensione, che già non aveva mancato di suscitare polemiche alla vigilia. La manifestazione degli antifascisti, composta da circa 1.500 persone, si è radunata in piazza Maggiore separata dalla piazza di Forza Nuova da una grata di protezione montata dalla forze dell'ordine.



Fra gli striscioni, richiami all'antifascismo e alla strage della stazione del 2 agosto 1980. A un certo punto il corteo si è mosso e ha cominciato a colpire la grata con mani e bastoni. Dopo qualche istante la polizia in tenuta antisommossa è uscita dal portico e ha cominciato a respingere i giovani con una violenta carica di manganellate. Il corteo è arretrato in piazza Maggiore, poi è ripartito verso i viali.



Contusioni tra i menifestanti, una donna è stata denunciata - Alcuni manifestanti hanno riportato contusioni, una donna è stata fermata dalla polizia, poi rilasciata con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Il corteo è poi ripartito, arrivando fino ai viali di Bologna, ma non ci sono stati ulteriori momenti di contatto, né con i militanti di estrema destra, né con i poliziotti. L'unico momento di tensione è stato quando due ordigni rudimentali sono stati fatti scoppiare davanti alla caserma dei carabinieri di viale Panzacchi e nel cortile. Le esplosioni non hanno provocato né danni né feriti.



Forza Nuova ha tenuto il suo comizio - Forza Nuova ha tenuto il suo comizio. Il leader Roberto Fiore ha parlato davanti a qualche decina di militanti, ma senza salire sul palco: il Comune di Bologna, infatti, gli ha negato la possibilità di montarlo perché, nel modulo di richiesta di occupazione del suolo pubblico, Forza Nuova ha cancellato con un tratto di penna la frase, prevista dal Comune, che impegna a non richiamarsi all'ideologia fascista. Un provvedimento assunto anche dopo gli scontri avvenuti, in circostanze simili, durante la campagna elettorale per le politiche del 2018, sempre in occasione di un'iniziativa politica di Forza Nuova.



"Le piazze - ha detto Fiore - non sono più proibite per Forza Nuova, è cambiato il clima politico. Quando ero giovanissimo l'antifascismo raccoglieva il 90% del Paese, oggi forse il 7-8%. Molte delle idee che circolano a livello governativo nascono da Forza nuova: Salvini da politico intelligente dice quello che la gente vuole sentire e conferma che le nostre idee stanno vincendo".



Scontri Firenze, ragazza denuncia violenze polizia - Intanto a Firenze una ragazza ha denunciato, sulla pagina Facebook "Firenze dal basso", di essere stata buttata a terra e picchiata dalla polizia, trascinata lontano dalle telecamere: gli agenti l'avrebbero anche minacciata. La ragazza sarebbe stata poi lasciata andare dopo essere stata identificata. E' successo durante gli scontri di domenica tra manifestanti e forze dell'ordine in occasione del comizio di Salvini.