Bologna, pubblica post contro l'ex moglie: disposto il braccialetto elettronico

I carabinieri della Stazione di Sant'Agata Bolognese hanno applicato il braccialetto elettronico a un 46enne italiano per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. La donna, 41enne, aveva querelato l'ex marito perché, dopo la fine della loro relazione, aveva iniziato a pedinarla anche sul posto di lavoro. In un'occasione la avrebbe anche danneggiato l'auto. Ai carabinieri la donna ha inoltre raccontato che in molte occasioni l'uomo ha pubblicato dei post denigranti sui social, dandole della "poco di buono".