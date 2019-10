Bologna, il successo dei tortellini dell'accoglienza: "Ad acquistarli soprattutto bolognesi"

Hanno fatto discutere e suscitato polemiche di ogni tipo. Alla fine, i controversi "tortellini dell'accoglienza" (nei quali al maiale viene sostituito il pollo) fanno il loro debutto durante la festa in onore di San Petronio, a Bologna. Intervistate da "Stasera Italia", alcune signore addette alla cucina hanno confermato il successo dei tortellini al pollo specificando che a comprarli "sono stati soprattutto bolognesi, spinti dalla curiosità. Di musulmani ce ne saranno stati due o tre".

Sempre dalla festa, un ragazzo musulmano residente a Bologna da quattro anni, dice di apprezzare molto questa variante e anzi di preferirla alla ricetta tradizionale "Penso che le cose miste siano più buone", aggiunge in merito alle polemiche dietro questa nuova ricetta. "Quando mangi questo piatto, ti ritrovi a casa mia. Mi ricorda molto un piatto della Guinea, solo un po' meno piccante".

Il ragazzo spiega poi di avere un permesso di soggiorno e un contratto a tempo indeterminato in una ditta che produce etichette elettroniche per grosse società. Inoltre frequenta una scuola serale per ottenere il diploma di maturità. "Bologna è una città molto accogliente. Cerca sempre di prendere dalle altre culture e metterle insieme. Questo tortellino lo dimostra".