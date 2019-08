Bologna, giovane ucciso in strada: polizia ferma l'omicida

Un uomo di 28 anni, Nicola Rinaldi, bolognese, è stato ucciso a coltellate durante una lite in strada, poco prima di mezzogiorno in via Frati, alla periferia di Bologna. La polizia ha già individuato e fermato il presunto autore dell'omicidio, un 58enne, anch'egli bolognese, vicino di casa della vittima.