Una bambina di quattro anni è morta dopo una caduta dal balcone di casa, al terzo piano di una palazzina a Bologna dove abitava con la famiglia di origine pakistana. In casa con lei c'erano solo la madre e una sorellina di pochi mesi. Dopo la caduta, la piccola è stata rianimata a lungo e trasportata in ospedale, dove è deceduta in ospedale. Sulla vicenda indaga la polizia.