Bologna, anziana ustionata morta dopo giorni di agonia: indagata la badante

In seguito alla morte di un'anziana, rimasta gravemente ustionata, è stata indagata la badante che viveva con lei per abbandono di persona incapace. È successo a Bologna, dove il 3 ottobre la polizia è intervenuta dopo che una 85enne è stata ricoverata in prognosi riservata per ustioni di secondo e terzo grado diffuse su oltre il 50% del corpo. Le ferite erano state riportate nel pomeriggio dello stesso giorno all'interno della sua abitazione. Da chiarire come se le sia procurate. Era stato il figlio, al suo rientro, a chiamare i soccorsi. L'uomo ha riferito di aver trovato la madre, invalida al 100% e affidata alle cure di un'assistente familiare 24 ore al giorno, tremante sul letto e con svariate ustioni sul corpo.