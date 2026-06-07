Bologna, aggrediti due poliziotti durante un servizio antidroga

"Una escalation di violenza - denuncia il sindacato di polizia Siulp - che non deve più essere sottovalutato e che sta diventando un problema per il personale impiegato sul territorio". Per i sindacalisti, quotidianamente vengono registrati episodi di violenza, intimidazioni e continue minacce agli operatori di polizia che sono impegnati nei servizi di controllo e di repressione. "Questo avviene - sempre secondo il Siulp - da parte di persone che sanno benissimo che non pagheranno mai le conseguenze delle loro azioni e che quindi non hanno scrupoli nell'aggredire o minacciare gli operatori dello Stato. E' necessario-chiude Pasquale Palma-il segretario provinciale- che lo Stato assicuri risposte certe e proporzionate".