Un uomo di 40 anni è morto a Bologna dopo essere stato aggredito in casa. L'uomo, ucraino, è deceduto all'ospedale Maggiore del capoluogo emiliano per la ferita riportata. A trovarlo venerdì sera, intorno alle 21:40, è stato il coinquilino. Il 40enne era in stato di incoscienza e aveva una profonda ferita da taglio. E' stato subito portato in ospedale, dove è morto poche ore dopo. La polizia sta indagando per ricostruire l'accaduto e trovare il responsabile.