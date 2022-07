Body shaming di Burioni contro una ragazza su Twitter: è bufera social | Il virologo si scusa e cancella il tweet

Il messaggio incriminato aveva per protagonista un'utente di Twitter finita in un botta-risposta tra il virologo e il deputato leghista Alex Bazzaro . Il professore dell'Università San Raffaele, che nel suo tweet ha ricondiviso l a foto della ragazza , è stato accusato da più voci di body shaming . Nella bufera si sono inseriti anche Giorgia Meloni e diversi esponenti della Lega.

Cos'è successo -

booster del vaccino

disinformatore orgoglioso

Tutto ha avuto inizio dalle recente dichiarazioni di Alex Bazzaro in cui aveva anticipato le sue intenzioni di non voler ricevere la seconda dosenel prossimo autunno. Piuttosto risentita è stata la reazione di Burioni che su Twitter ha commentato le parole del deputato leghista chiamandolo direttamente in causa: "Non posso credere che un irresponsabiledella sua purissima ignoranza come lei sia nello stesso partito di persone per bene come, per citarne due ma sono di più, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga". Una replica alla quale il deputato ha risposto senza scomporsi: "E invece...".

Il tweet incriminato

un'elettrice della Lega

- Fin qui, il tutto sarebbe rientrato tra in uno dei tanti batti-becchi che ogni giorno animano i social. Invece, il virologo, da più di due anni ormai volto noto della tv e del web, ha deciso di replicare ancora, ma questa volta al commento di risposta di, di nome Alessia, che si è schierata dalla parte del deputato: "Sono orgogliosa che nella Lega ci siano persone come Alex Bazzaro", aveva scritto la ragazza nel suo tweet. Parole a cui Burioni ha reagito ricondividendo la foto della ragazza, accompagnandola da un generico e allusivo "Capisco".

La polemica -

Si scusi con Alessia

Giorgia Meloni

Ha qualcosa di sbagliato quella foto?

Immediate le reazioni degli utenti, e di molti esponenti politici. Non solo lo stesso Bazzaro che ha subito commentato le parole del virologo: "Il suo valore come uomo è riassunto in questo tweet.e si vergogni". Si è unita al coro di critiche ancheche ha accusato Burioni di body shaming: "L’esperto” #Burioni deride su Twitter una ragazza, sostenitrice della Lega, pubblicando una foto di lei come commento e scrivendo “Capisco”. A cosa alludi Burioni?Rimuovi il tweet e chiedi scusa".

Il tweet di scuse -

Dopo qualche ora dal divamparsi della polemica e centinaia di messaggi di critiche, Burioni ha elimanto il messaggio incriminato e ha chiesto scusa: "Non ho il fisico per fare body shaming (come mi avete spesso ricordato) e non era mia intenzione farlo nei confronti di nessuno. Se Alessia si è sentita offesa le chiedo scusa", hadichiarato il medico.

Per alcuni però

le scuse non bastano

Commissione Vigilanza Rai

sua presenza nelle trasmissioni

Ad Alessia tutta la nostra vicinanza

: i parlamentari della Lega inhanno dichiarato che presenteranno un quesito in commissione per "chiarire quali provvedimenti la Rai intenda prendere nei confronti di Burioni e delladel palinsesto del servizio pubblico". Tra i firmatari della nota ufficiale Giorgio Bergesio, Dimitri Coin, Umberto Fusco, Elena Maccanti, Simona Pergreffi, Leonardo Tarantino, che hanno aggiunto: "Lo vedremo ancora nella squadra del politicamente corretto di Che Tempo che fa o Fabio Fazio gli dara' un giusto cartellino rosso? Quanto successo oggi è vergognoso, inaccettabile.".