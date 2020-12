Boccia: vaccino Covid non obbligatorio, riflessione su categoria studenti

Ansa

Il vaccino "non sarà obbligatorio", ma "consigliato". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, precisando che "certe categorie dovranno essere messe in sicurezza, come anziani, forze dell'ordine, ospiti delle Rsa, sanitari". Mentre "una riflessione si sta facendo in Parlamento" sull'ipotesi che sia previsto anche per gli studenti tra le prime categorie che dovranno vaccinarsi.