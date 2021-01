Blocco degli sfratti, quando sono i proprietari che rischiano di finire in strada

Il blocco degli sfratti deciso dal governo è pensato per tutelare chi è colpito dalla crisi economica legata alla pandemia, ma lo stesso provvedimento rischia ora di danneggiare e gravemente altri cittadini, cioè i proprietari. "Striscia la Notizia" ha raccolto diverse segnalazioni di persone che non riescono a tornare in possesso delle proprie abitazioni, il cui affitto non viene più pagato, non perché l'inquilino ha perso il lavoro, ma solo perché sta approfittando di questa norma.

Alberto Vivian, invece, si trova a dover pagare sia il mutuo acceso per acquistare la casa di proprietà, sia il canone di locazione di un appartamento che ha dovuto prendere in affitto per poter convivere con la fidanzata. "Il mio inquilino - spiega all'inviata Rajae - è stato arrestato, la compagna ha avuto un figlio da un altro uomo e io non so quando potrò riavere la mia casa", denuncia l'uomo al tg satirico.