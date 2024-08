Bloccato il rimpatrio forzato degli orfani ucraini chiesto da Kiev: restano in Italia

La questura di Bergamo ha deciso di bloccare per almeno due settimane il rimpatrio di 57 orfani ucraini, bambini e adolescenti tra i 6 e i 16 anni, che si trovano nella Bergamasca dall'inizio del conflitto nel loro Paese d'origine. Nei giorni scorsi, Kiev ne aveva chiesto tramite il consolato ucraino in Italia il rimpatrio immediato, ma contro questa ipotesi si erano schierate le agenzie internazionali per la protezione dei minori, da Unhcr a Unicef, e i tutori di 34 di questi orfani, che avevano formalizzato una richiesta di protezione internazionale.