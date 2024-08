Bloccato il rimpatrio forzato degli orfani ucraini chiesto da Kiev: restano in Italia

La richiesta di rimpatrio era stata fissata per il 16 agosto, ma ora è stata congelata dalle autorità italiane. Anche perché molti degli orfani sono in cura negli ospedali di Bergamo per diverse e gravi patologie. Il motivo di tanta fretta nel voler richiamare in patria questi bambini, tra l'altro rimasti senza famiglia, non è chiaro: secondo le autorità italiane deve prevalere il loro interesse d quindi per ora i minorenni continueranno a essere ospitati nel nostro Paese.