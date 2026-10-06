Bisceglie (Barletta), investe e uccide una 79enne: arrestato l'automobilista pirata | "Era sotto l'effetto di cocaina"
L'uomo deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso, aggravati dall'aver assunto droga
© Dal Web
Dramma a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Un 48enne alla guida di un'auto ha travolto e ucciso Felicia Antonino, docente in pensione di 79 anni, mentre percorreva un tratto della provinciale 34, alla periferia della città. L'automobilista è stato arrestato. Secondo quanto emerge dalle indagini dei carabinieri, l'investitore - fuggito dopo l'incidente - era sotto effetto di cocaina. Ora deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso, aggravati dall'aver assunto sostanze stupefacenti che ne hanno alterato lo stato psico-fisico.
L'incidente
Il 48enne, secondo quanto ricostruito, era alla guida di un Suv con cui avrebbe investito la donna mentre la vittima raggiungeva l'ingresso di una villetta in zona Santa Croce. Per la pensionata sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118.
Auto sequestrata, guidatore arrestato
Dopo alcune ore è stata trovata l'auto, ora sequestrata. Così gli investigatori sono riusciti a risalire all'uomo che è stato raggiunto a casa dai carabinieri, che lo hanno portato in caserma. La misura cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Trani su richiesta della Procura.