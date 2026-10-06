Bisceglie (Barletta), investe e uccide una 79enne: arrestato l'automobilista pirata | "Era sotto l'effetto di cocaina"

Dramma a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Un 48enne alla guida di un'auto ha travolto e ucciso Felicia Antonino, docente in pensione di 79 anni, mentre percorreva un tratto della provinciale 34, alla periferia della città. L'automobilista è stato arrestato. Secondo quanto emerge dalle indagini dei carabinieri, l'investitore - fuggito dopo l'incidente - era sotto effetto di cocaina. Ora deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso, aggravati dall'aver assunto sostanze stupefacenti che ne hanno alterato lo stato psico-fisico.