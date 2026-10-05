Milano, ciclista investito e ucciso da un'auto: sconosciuta l'identità della vittima

Un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un'auto nella mattinata di lunedì 5 ottobre a Cerro Maggiore, nel Milanese. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 in via San Clemente, all'altezza di un sottopasso. Secondo le prime informazioni, il ciclista è stato travolto da un'autovettura. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri. Il personale sanitario ha tentato di rianimare l'uomo, ma le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate troppo gravi. Il ciclista è morto prima che fosse possibile trasportarlo in ospedale. La vittima non è stata ancora identificata. I carabinieri della Compagnia di Legnano sono al lavoro per risalire alla sua identità.