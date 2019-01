Bimbo ucciso nel Napoletano, fermato il compagno della madre

E' stato fermato per omicidio volontario Tony Sessoubti Badre, il compagno della madre del bambino di sette anni trovato morto a Cardito, nel Napoletano. L'uomo, 24enne nato in Italia da genitori tunisini, avrebbe affermato durante l'interrogatorio che "il piccolo è caduto dalle scale". La madre del piccolo ha invece riferito di non aver assistito all'aggressione. Ricoverata in codice rosso, ma non in pericolo di vita, l'altra figlia della donna.