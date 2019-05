Bimbo ucciso a Novara, la zia del piccolo: “Il bambino che aspetta Gaia è del papà biologico di Leonardo”

La comunità di Novara è ancora sotto shock per la morte del piccolo Leonardo. Per l’omicidio del bimbo di 19 mesi sono stati fermati la madre, Gaia Russo, e il compagno, Nicholas Musi.



A “Pomeriggio Cinque” parla Maria, la zia di Leonardo: “Il bimbo che sta aspettando Gaia è del papà biologico di Leonardo. Me lo ha detto lui stesso. Perché sta ancora con quel mostro?”. La rabbia della donna esplode: “Hanno ucciso un bambino come non si dovrebbe neanche uccidere un cane”.



Maria, in collegamento da Novara con Barbara d’Urso, punta il dito però anche contro la mamma di Leonardo: “Non avrebbe mai dovuto permettere una cosa del genere, arrivare in ospedale e giustificare quello che ha fatto il suo compagno è stato vergognoso”.