Bimbo di 4 anni gira con un monopattino elettrico in Piazza San Marco: papà multato

Stava giocando con il suo monopattino elettrico in Piazza San Marco a Venezia e per questo è stato multato dai vigili. Protagonista della vicenda è un bimbo di soli 4 anni che è stato fermato dai vigili mentre rincavasava con il padre, un ristoratore veneziano, a bordo del suo giocattolo. La sanzione è stata fatta al papà in qualità di "genitore del trasgressore minorenne", si legge sul verbale. Consentendo al figlio di utilizzare in piazza "l'acceleratore di velocità", l'uomo sarebbe venuto meno al "regolamento anti degrado" e per questo dovrà pagare 66 euro e 80 centesimi.