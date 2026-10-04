Bimbo di sei anni cade da un palco nel Messinese: è grave

Il bambino era in bicicletta quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe precipitato da un palco installato in una piazza che era stato utilizzato la scorsa settimana per una manifestazione e non era ancora stato smontato. Nella caduta, ha riportato un'emorragia cerebrale che ha richiesto un intervento chirurgico in ospedale. L'operazione sarebbe riuscita, ma la prognosi resta riservata. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti della polizia di Patti. La struttura dalla quale il bambino è precipitato è stata posta sotto sequestro.