Bimba uccisa da un pitbull ad Acerra (Napoli), la vicina di casa: "Nessuno si è mosso nonostante le denunce"

"Abbiamo denunciato e chiamato tutti ma nessuno è venuto qui. Anche noi abbiamo la colpa perché forse avremmo dovuto muoverci in un altro modo" prosegue la donna. "Non abbiamo parole, un'anima innocente che non poteva difendersi oggi non c'è più. Certe bestie dentro casa non ci devono stare, i genitori hanno preso alla leggera la situazione" conclude.