Bimba di 8 mesi morta a Salerno, arrestato il padre

E' stato arrestato il padre della bimba di otto mesi morta sabato notte a Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno). La bimba era arrivata all'ospedale di Nocera Inferiore con lividi e lesioni. L'uomo, insieme alla moglie, da sabato era indagato per omicidio. La custodia in carcere è scattata per pericolo di fuga.

La bambina era arrivata nel cuore della notte, intorno alle 3.30, in ospedale, ma ormai non c'era più niente da fare: era già morta. Sul corpo sono stati trovati lividi, escoriazioni simili a bruciature e lesioni. Stando a quanto emerso, la famiglia della bambina era problematica: il padre, diversi precedenti a suo carico, aveva lasciato poco tempo fa una comunità di recupero per tossicodipendenti. Era tornato nel Salernitano, dove viveva insieme con la moglie, la piccola ed un altro bimbo di due anni.



I vicini: "Spesso violenze in quella famiglia" - Stando a quanto raccontato dai vicini di casa, nella famiglia della piccola c'erano frequenti liti e violenze. "Tutti sapevamo, il papà aveva precedenti e un passato nella tossicodipendenza. L'uomo picchiava la moglie e spesso sentivamo i bambini piangere". Le violenze però non sarebbero mai state denunciate.