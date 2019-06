Bimba di 8 mesi morta a Salerno, arrestato il padre per omicidio

E' stato arrestato il padre della bimba di 8 mesi morta sabato notte a Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno). La bimba, Jolanda , era arrivata all'ospedale di Nocera con lividi e lesioni. L'uomo di 37 anni, Giuseppe Passariello , insieme alla moglie, è indagato per omicidio volontario aggravato . La custodia in carcere è scattata per pericolo di fuga. Per gli investigatori, all'origine del decesso "i ripetuti maltrattamenti e l' omissione dei soccorsi ".

La bambina era arrivata nel cuore della notte, intorno alle 3.30, in ospedale, ma ormai non c'era più niente da fare: era già morta. Sul corpo sono stati trovati lividi, escoriazioni simili a bruciature e lesioni. Stando a quanto emerso, la famiglia della bambina era problematica: il padre, che aveva diversi precedenti a suo carico, aveva lasciato poco tempo fa una comunità di recupero per tossicodipendenti. Era tornato nel Salernitano, dove viveva insieme alla moglie, alla piccola e a un altro bimbo, di due anni.



I vicini: "Spesso violenze in quella famiglia" - Stando a quanto raccontato dai vicini di casa, nella famiglia della piccola c'erano frequenti liti e violenze. "Tutti sapevamo, il papà aveva precedenti e un passato nella tossicodipendenza. L'uomo picchiava la moglie e spesso sentivamo i bambini piangere". Le violenze però non sarebbero mai state denunciate.