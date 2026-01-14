Bianca Berlinguer in onda con un paio di occhiali da sole: ecco il perché

La conduttrice di "È sempre Cartabianca" con un dettaglio insolito in studio
© Da video
Bianca Berlinguer ha aperto la scorsa puntata di "È sempre Cartabianca" indossando un paio di occhiali da sole. In apertura di trasmissione, la conduttrice ha spiegato di essersi sottoposta a un intervento a un occhio e di non poter ancora esporsi alle luci dello studio.
"Vi chiedo scusa da subito, in questo periodo ho dovuto fare un piccolo intervento a un occhio. Non è nulla di grave, ma per il momento è ancora troppo presto riuscire a sostenere le luci forti di uno studio televisivo", ha detto, precisando che si tratta di una condizione temporanea senza entrare troppo nel merito dell'operazione, prima di avviare il consueto collegamento con Mauro Corona.
"Si è messo anche lei gli occhiali da sole per solidarietà? Io ne facevo a meno di questa sua solidarietà. Altrimenti tutti e due con gli occhiali mi sembra un po' troppo, che dice?" Ha scherzato la conduttrice rivolgendosi allo scrittore in apertura della trasmissione.