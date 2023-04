Berlusconi, bollettino medico: ottimale e convincente ripresa

E' la terza settimana di ricovero per Silvio Berlusconi, che si trova al San Raffaele di Milano a causa di una polmonite nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo. L'ultimo aggiornamento diramato venerdì dai primari che lo hanno in cura, Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, indicava un quadro clinico in "lento ma progressivo miglioramento".