Bergamo, ragazza uccisa a forbiciate: perizia psichiatrica per l'imputato

La Corte d'Assise di Bergamo ha disposto una perizia medico psichiatrica per Jashandeep Badhan, l'operaio di 20 anni a processo per il femminicidio di Sara Centelleghe, uccisa a forbiciate la notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2024 a Costa Volpino, nella casa dove la diciottenne viveva. Nell'udienza lo stesso imputato è intervenuto, fornendo ai giudici una versione differente rispetto a quanto aveva detto durante l'interrogatorio davanti al gip. Ha raccontato di aver suonato il campanello e che Sara gli aveva aperto la porta. Quando lei si è arrabbiata perché si era presentato a casa sua, "sono andato fuori di testa", ha spiegato tra diversi "non ricordo" e "non so perché" rispondendo alla domanda del suo legale. "Non era mia intenzione. Mi dispiace tanto di quello che ho fatto, non ero in me quando è successo", ha aggiunto.