Bergamo, si è costituito il pirata della strada di Caravaggio

Si è costituito alle forze dell'ordine il pirata della strada di Caravaggio (Bergamo). L'uomo, 44 anni, aveva investito e ucciso un 70enne nel pomeriggio di domenica 23 dicembre. Battista Recanati stava andando a messa con la moglie lungo una strada senza marciapiede quando è stato travolto dall'auto e sbalzato violentemente a terra. Per il pirata, per cui è stato disposto l'arresto in differita, scattano i domiciliari.