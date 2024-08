Omicidio Sharon Verzeni, autopsia: uccisa con 4 coltellate, non si è difesa

Le indagini proseguono anche sul fronte tecnico: da un lato con l'analisi dei filmati delle telecamere della zona, dall'altro con quella delle celle telefoniche. Nel tratto di via Castegnate in cui è stata accoltellata, davanti a una villetta al civico 32, non ci sono telecamere: i carabinieri stanno pertanto acquisendo ed estrapolando le riprese di quelle comunali e dei privati della zona. L'assassino deve aver raggiunto il punto dell'agguato, a piedi o forse lasciando un'auto poco lontano: una telecamera avrebbe ripreso due "ombre", ma non si sa se possano essere messe in relazione con il delitto. La zona è densamente abitata e quindi anche i cellulari collegati alle varie celle telefoniche erano l'altra notte migliaia. Saranno però esclusi quelli connessi a sistemi wi-fi privati dell'area. Ma non è escluso che il killer possa invece abitare proprio in quella zona. Per il momento, tuttavia, chi sia e perché abbia ucciso Sharon, resta un giallo.