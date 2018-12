Quando il medico gli ha diagnosticato una malattia grave, ha deciso di riciclarsi spacciatore di cocaina per poter "mettere via un po' di soldi per il funerale e per l'eredità". Il protagonista di questa storia alla "Breaking Bad" è un pensionato 61enne bergamasco, incensurato, che è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato beccato con in tasca droga e contanti. A processo per direttissima, dove gli è stato convalidato l'arresto, è stato poi rimesso in libertà in attesa della prossima udienza.