l'incidente tra seriate e grumello del monte

Bergamo, schianto con un furgone: 57enne muore sull'A4

24 Ott 2025 - 23:19
© ansa

© ansa

Un uomo di 57 anni è morto in uno schianto avvenuto lungo il tratto bergamasco dell'autostrada A4. L'incidente è avvenuto attorno alle 18:20 nel tratto tra Seriate e Grumello del Monte, in direzione Bergamo. L'uomo viaggiava su un furgone, che si è schiantato contro un guardrail per cause ancora in corso di accertamento. Ferito anche un altro uomo di 31 anni. Sul posto per i rilievi la polizia stradale, oltre ai vigili del fuoco. Disagi e code di circa 5 chilometri sul tratto autostradale interessato. 

bergamo
incidente