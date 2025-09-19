Ripetute violenze alla compagna, arrestato 36enne nella Bergamasca

Un uomo di origini boliviane di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri di Curno (Bergamo) con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della convivente, una 39enne. L'intervento che è culminato con l'arresto è scattato a seguito di una telefonata della stessa donna al 112. È emerso che, al culmine di una lite per futili motivi, il boliviano aveva aggredito la fidanzata connazionale: dagli accertamenti è inoltre emerso che non si era trattato di un caso isolato, visto che la vittima aveva già sporto denuncia in passato per fatti analoghi. L'Arma parla di "condotte abituali e reiterate nel tempo poste in essere dall'indagato, ovvero violenze fisiche, verbali e gesti di sopraffazione in generale nei confronti della convivente". L'uomo è stato portato in carcere: il gip ne ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora nel Comune di Curno.