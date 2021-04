Bergamo, raccontava sui social la sua battaglia contro il cancro: morto tiktoker 17enne

La malattia - Riccardo lottava contro il cancro da quando aveva 14 anni. Aveva ricevuto la diagnosi tre anni fa. In un primo video pubblicato su TikTok aveva annunciato che avrebbe affrontato la malattia con ironia. E così ha fatto. "Sono nato a giugno e ne sono uscito cancro. Letteralmente" è una delle sue frasi, che riflette perfettamente lo spirito dei suoi post.

A dare notizia della morte tramite Instagram, come riporta Il Giorno, è stata un'altra Tiktoker (Rametta), che in un video ha detto: "Erano 10 giorni che controllavo il suo profilo, non postava niente ed ero un po' preoccupata. Ci lamentiamo di un sacco di ca....te se ci pensate, queste cose fanno riflettere. Riccardo stava molto male, però era sempre lui a strappare un sorriso agli altri, aveva una grande forza e ha lottato fino alla fine. Sono molto provata in questo momento, mi è dispiaciuto veramente tanto".