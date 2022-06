Bergamo, non solo siccità: danneggiati 50 idranti a uso agricolo

Il Consorzio di Bonifica ha infatti segnalato il danneggiamento di oltre 50 impianti di irrigazione, utilizzati per irrigare a pioggia i campi, nei comuni di Mapello , Bottanuco e Chignolo . Le autorità hanno avviato un'indagine, a seguito della denuncia dell'ente, per accertare che si tratti di vandali o di una faida tra agricoltori.



"Si può parlare di sabotaggio proprio perché la minuziosità e la particolare azione di danneggiamento fanno pensare a qualcuno che ben conosca l’impianto - precisa Franco Gatti, presidente del Consorzio di Bonifica - e che sia in grado di provocare un danno difficilmente riscontrabile se non al momento dell’utilizzo dell’idrante". È la prima volta che si verifica qualcosa del genere: le zone colpite sono campagne dove la sorveglianza è

quasi nulla

Regione Lombardia

Massimo Sertori

4 milioni di metri cubi

un milione

ed è quindi piuttosto facile manomettere gli impianti.Nella sede della, nel frattempo, l'assessore regionale a Enti locali, montagna e risorse energetiche,, si è mobilitato per ottenere dai produttori idroelettrici il rilascio didi acqua al giorno per il bacino dell'Adda, e quasiper il bacino dell'Oglio. "L'obiettivo è far fronte all'attuale situazione di crisi idrica dovuta al perdurare delle siccità e dall'assenza di piogge" ha assicurato l'assessore.