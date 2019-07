Bergamo, ladri entrano nella villa dell'industriale Pesenti durante i suoi funerali: furto sventato dalla polizia

C'era solo un momento in cui la villa a Bergamo Alta del re del cemento, Giampiero Pesenti, poteva essere vuota e indifesa, ed era il momento dei funerali del patron dell'Italcementi, deceduto a 88 anni nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 luglio. Così un gruppo di malviventi ha deciso di approfittare dell'assenza della famiglia e delle guardie giurate, che si trovavano alla funzione funebre, per introdursi nell'appartamento.

Mentre si stavano svolgendo i funerali nel duomo di Bergamo, i ladri sono entrati nell'appartamento, ignari della presenza di un allarme direttamente collegato alla centrale operativa della questura. Grazie a questo allarme, una volante è immediatamente intervenuta, mettendo in fuga i malviventi che non sono riusciti a portare a termine il colpo.



In seguito, la polizia scientifica ha avviato dei rilevamenti per poter identificare i ladri. Non era la prima volta che un gruppo di malviventi tentava il furto in casa Pesenti: nel 2017 vennero arrestate due cittadine serbe che erano riuscite a derubare il patron.