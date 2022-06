Bergamo: la Finanza scopre un caveau segreto con dentro 5 milioni di euro grazie al fiuto del cane Grisby

L’operazione ha avuto luogo il 16 giugno a

Martinengo

intercettazioni

, in provincia di Bergamo ma se ne è avuto notizia solo ora. In occasione di alcune indagini relative alla logistica alimentare del caffè, la Guardia di Finanza fa alcunein cui gli indagati fanno accenno ad alcune borse da spostare. A quel punto, gli investigatori ordinano la perquisizione di una casa che appartiene a due coniugi indagati per reati fiscali: un imprenditore di 49 anni, e sua moglie.

Durante le prime perquisizioni, però, gli agenti trovarono solo 64mila euro. A dare la vera svolta alle indagini è stato il "

cash dog" Grisby

fiuto per i contanti,

quattro valigette

due milioni e 585.000 euro

monete d’argento

40 orologi di lusso

, allenato proprio a riconoscere l’odore delle banconote. Il Labrador, contraddistinto dal suoscopre quello che i suoi colleghi umani non riuscivano a trovare. Nel muro, dietro una parete di legno, si nasconde un caveau blindato. Un locale sotterraneo ricavato in uno spazio della cantina. Al suo interno,nere conin contanti,per un valore di altri 740.000 euro edal valore stimato di 813.000 euro. Dalle indagini, emerge un'enorme sproporzione tra quanto trovato nel caveau e i redditi lordi dichiarati dai coniugi negli ultimi dieci anni, che ammontano a 235.000 euro.

Oltre ai soldi, però, nel locale segreto ci sono anche un

sistema di localizzazione Gps

quattro microfoni

per fare intercettazioni ambientali e un sistema creato per scoprire se si è intercettati.

Il cane fiuta-banconote Griby ha fatto il suo lavoro, ora sta alla Guardia di Finanza continuare le indagini per scoprire come questi apparecchi venissero utilizzati.