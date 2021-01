Bergamo, imprenditore muore per Covid: i 3 figli portano avanti l'azienda

E' morto il 29 aprile a 59 anni a causa del Covid Silvestro Paris , titolare dell’omonima azienda di Villongo, nella Bergamasca. Dopo il decesso, in seguito a un lungo ricovero, i suoi tre figli Marco, Giorgio e Maria Eleonora hanno preso in mano le sorti dell'impresa. Il più grande di loro ha poco più di 30 anni. "L'eredità più bella di Silvestro sono i miei tre figli. In loro rivedo la sua tenacia, la determinazione, l'attaccamento al lavoro che oggi garantiscono a noi, ai nostri dipendenti e alle loro famiglie la possibilità di iniziare un nuovo anno di speranza", ha detto Gisella Balducchi, la mamma dei ragazzi, a bergamonews.it.

Giorgio, classe 1990, è l’unico dei tre figli che lavorava già in azienda. Partito come operaio, ora è direttore operativo. Giorgio, 27 anni, è invece entrato nella Paris Silvestro a poche settimane dalla morte del padre come responsabile della qualità. "Non avevo in programma di entrare in azienda, la decisione è nata insieme a una sorta di vicinanza e sostegno familiare", ha detto il ragazzo, come riporta L’Eco di Bergamo. Eleonora, 20 anni, invece si è appena diplomata e ha rinunciato momentaneamente all’università per aiutare la famiglia. Ora gestisce la parte logistica.

"Silvestro era un entusiasta e non perdeva la fiducia anche nei momenti difficili. Questo è il messaggio che rinnovo ai miei ragazzi, che portano avanti i suoi progetti", ha concluso la madre.