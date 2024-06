Bergamo, il portellone si chiude: giovane fa il viaggio nel portabagagli del pullman

Alla fermata successiva, il giovane è riuscito a scendere, facendo presente di aver viaggiato per mezz'ora all'interno del vano bagagli. L'autista, incredulo, avrebbe pensato inizialmente a uno scherzo. L'azienda di trasporti ha fatto inoltre sapere di aver richiamato l'autista a una maggiore attenzione e ha rinnovato l'invito ai passeggeri a non entrare ma nel vano valigie, chiedendo aiuto all'autista in caso di necessità. La vicenda intanto, è all'attenzione di Trenord, a cui fa capo l'organizzazione del servizio sostitutivo ferroviario.