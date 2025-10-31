Bergamo, va in scena il campionato italiano di mangiatori di peperoncino hot

Nel fine settimana a cavallo tra ottobre e novembre, Chiuduno (Bergamo) diventa il teatro di una competizione decisamente piccante: il campionato italiano Super Hot, dedicato ai mangiatori delle varietà di peperoncino più forti al mondo. Il 2 novembre decina di concorrenti si sfideranno nella finale a colpi di morsi infuocati per decretare il palato più resistente del Paese. Il presentatore e organizzatore della kermesse è una leggenda nel settore: Jack Pepper, al secolo Giancarlo Gasparotto, campione intercontinentale della disciplina. Aveva 13 anni quando ha scoperto di avere questo "dono": "Io e un amico ci siamo sfidati, per scherzo, a chi riusciva a mangiare più peperoncini secchi. Io ero disinvolto, lui piangeva".