Bergamo, caos all'aeroporto per un guasto tecnico e bassa visibilità in pista: voli cancellati, dirottati o in ritardo

Il problema si sarebbe verificato intorno alle 18 di sabato e sarebbe stato risolto verso la mezzanotte, causando pesanti conseguenze sul traffico aereo che ancora persistono
© Dal Web
Caos all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, con voli cancellati, dirottati o in ritardo. "Si informa che, a causa di un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale e delle contestuali condizioni di bassa visibilità in pista, i voli potrebbero subire ritardi o cancellazioni", spiegava il sito www.milanobergamoairport.it. Secondo quanto riporta Milano Today, il guasto si sarebbe verificato intorno alle 18 di sabato e sarebbe stato risolto verso la mezzanotte, causando pesanti conseguenze sul traffico aereo che ancora persistono.
Sempre stando al sito, sarebbero stati cancellati circa venti voli e dieci sarebbero stati dirottati (tra Malpensa, Bologna e Verona). Attualmente, la situazione sembrerebbe essere sotto controllo, ma i voli in ritardo sono diversi.
La situazione ha causato disagi a migliaia di passeggeri, come riportano i siti locali. Molti viaggiatori hanno trascorso la notte in aeroporto.