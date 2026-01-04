Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
La situazione

Bergamo, caos all'aeroporto per un guasto tecnico e bassa visibilità in pista: voli cancellati, dirottati o in ritardo

Il problema si sarebbe verificato intorno alle 18 di sabato e sarebbe stato risolto verso la mezzanotte, causando pesanti conseguenze sul traffico aereo che ancora persistono

04 Gen 2026 - 11:17
© Dal Web

© Dal Web

Caos all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, con voli cancellati, dirottati o in ritardo. "Si informa che, a causa di un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale e delle contestuali condizioni di bassa visibilità in pista, i voli potrebbero subire ritardi o cancellazioni", spiegava il sito www.milanobergamoairport.it. Secondo quanto riporta Milano Today, il guasto si sarebbe verificato intorno alle 18 di sabato e sarebbe stato risolto verso la mezzanotte, causando pesanti conseguenze sul traffico aereo che ancora persistono.

Sempre stando al sito, sarebbero stati cancellati circa venti voli e dieci sarebbero stati dirottati (tra Malpensa, Bologna e Verona). Attualmente, la situazione sembrerebbe essere sotto controllo, ma i voli in ritardo sono diversi.

La situazione ha causato disagi a migliaia di passeggeri, come riportano i siti locali. Molti viaggiatori hanno trascorso la notte in aeroporto.

Ti potrebbe interessare

bergamo

Sullo stesso tema