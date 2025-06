Un piccolo elicottero è caduto venerdì sera nei boschi sopra Taleggio, in valle Brembana. I due occupanti sono rimasti praticamente illesi e hanno chiamato loro stesso i soccorsi. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 da Sondrio, che li ha recuperati e trasportati all'ospedale di Sondrio solo per controlli. L'incidente è avvenuto lontano dalle abitazioni e con il buio i soccorritori hanno preferito non rimuovere il velivolo.