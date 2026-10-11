Bergamo, si barrica in casa e minaccia il suicidio con una pistola alla tempia: si arrende dopo 7 ore

Si era barricato in casa a Scanzorosciate, alle porte di Bergamo, dal pomeriggio di sabato 10 ottobre. L'uomo, un 60enne italiano, minacciava di togliersi la vita con una pistola puntata alla tempia. Dopo oltre 7 ore di trattativa con i carabinieri, si è arreso. Poco prima di mezzanotte, il cittadino bergamasco si è convinto a deporre l'arma, che deteneva regolarmente da anni, e ad affidarsi all'aiuto dei militari. È stato poi trasferito con una ambulanza in ospedale. Nessuno è rimasto ferito.