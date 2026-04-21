Vigevano (Pavia), si barrica in casa con un fucile dopo aver ferito il vicino e la sua badante

Le forze speciali della polizia hanno fatto irruzione nella tarda serata di ieri nella casa dell'uomo di 50 anni, in via Gravellona a Vigevano (Pavia), che aveva sparato contro il suo vicino e proprietario dell'immobile, 75 anni, e la sua badante, 63 anni, ferendoli lievemente. Subito dopo, il 50enne si è chiuso in casa, armato sempre del suo fucile. Visto che erano stati inutili i tentativi di carabinieri e polizia di convincerlo a consegnare l'arma, sono state fatte arrivare sul posto le unità operative di primo intervento di Milano, che nella tarda serata del 20 aprile hanno fatto irruzione in casa, immobilizzando l'uomo. Il 50enne è stato poi condotto al commissariato di Vigevano.