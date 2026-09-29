Arcene (Bergamo), ladri smontano e rubano il tetto di una scuola dell'infanzia

Lunedì i bambini che frequentano la scuola hanno comunque potuto partecipare regolarmente alle attività previste. "Abbiamo sentito il responsabile della sicurezza, che ci ha confermato che le lezioni si sarebbero potute svolgere perché l'assenza di quella parte della copertura non ne avrebbe inficiato la regolarità. Sono stati anche danneggiati alcuni giochi che formavano un accampamento indiano", ha aggiunto la coordinatrice. L'istituto è un ente di diritto privato di ispirazione cattolica, ma il furto del suo tetto ha colpito anche il Comune. "Ci siamo domandanti come sia stata possibile una cosa del genere visto che la zona è abitata", ha affermato l'assessore alla Pubblica istruzione del Comune, Antonella Rillo.