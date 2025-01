Bergamo, accoltella il figlio al culmine di una lite: 70enne denunciato

Al culmine di una lite un uomo di 70 anni ha accoltellato il figlio di 42, che è stato poi ricoverato in ospedale. I due stavano litigando per una richiesta di denaro del figlio al padre: secondo le ricostruzioni dei carabinieri il diverbio è degenerato e il figlio si è scagliato contro la madre. Il marito della donna ha quindi reagito colpendo il figlio con tre coltellate. Il 42enne è ora all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. I militari hanno denunciato in stato di libertà il padre per lesioni personali aggravate.