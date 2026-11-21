Stava ormai per concludere la giornata di visite, all'interno del suo ambulatorio, quando un uomo a volto coperto lo ha raggiunto e ha fatto fuoco contro di lui. Attimi di terrore ad Airola, in provincia di Benevento, dove nei giorni scorsi il pediatra Carmine Parente, 60 anni, è rimasto ferito a colpi di pistola proprio mentre stava per ricevere dei bambini nello studio. A raggiungerlo, alle gambe, due proiettili. Un vero e proprio avvertimento che potrebbe essere stato forse lanciato dal padre di uno dei piccoli pazienti, ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona. Le indagini seguono due piste: una ritorsione per questioni professionali oppure una vendetta di carattere passionale.
Il blitz nello studio
L'agguato è scattato nella serata di mercoledì. L'uomo, stando a una prima ricostruzione, si sarebbe presentato in ambulatorio con un casco da motociclista, rimanendo per qualche minuto nella sala d'attesa. Qui ha atteso che una mamma uscisse dall'ambulatorio. E, prima che un'altra donna entrasse, si è diretto verso la porta dell'ambulatorio sparando tre colpi. Una volta dentro, ha fatto fuoco altre due volte mirando alle gambe del medico prima di accanirsi con il calcio della pistola contro il suo volto. Infine, lasciato il pediatra a terra agonizzante, si è defilato prima che qualcuno potesse fermarlo. Nello studio, al momento degli spari, c'erano diversi altri bambini.
"Non so chi sia stato"
La fuga è avvenuta a bordo della stessa moto con cui l'aggressore era arrivato, forse accompagnato da un complice. Sul posto i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al medico prima di accompagnarlo all'ospedale San Pio di Benevento, dove tuttora resta ricoverato: le sue condizioni sono serie, ma comunque non gravi. I carabinieri che indagano sull'inquietante episodio lo hanno già ascoltato, ma ai militari ha riferito di "non sapere chi possa aver compiuto il gesto e di non ricordare problemi e liti" con colleghi o altre persone del posto.
Vendetta o ritorsione
Come detto, le indagini si muovono in due differenti direzioni. La prima guarda a possibili ritorsioni da parte della famiglia di un paziente per ragioni professionali, uno sgarro o comunque una questione di carattere clinico. La seconda, invece, potrebbe riferirsi a una vendetta dal movente passionale. Di certo, visto il blitz avvenuto all'interno dell'ambulatorio, gli inquirenti ragionano intorno alla sfera dei rapporti tra il medico e le famiglie in cura. Nel frattempo sono state già acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nei dintorni che, insieme alle testimonianze dei presenti, potrebbero permettere di risalire all'identità del sicario.
La condanna delle istituzioni
Tra i primi ad esprimere solidarietà al professionista è Luca Milano, presidente dell'Ordine dei medici di Benevento, che sottolinea il "dramma a cui hanno assistito quei piccoli" e si chiede per "quanto si porteranno dentro quelle scene". "Con questi atti si uccide il sistema sanitario nazionale - commenta Milano - Siamo di fronte a un episodio di una gravità tale che ci sconforta". Il sindaco di Ceppaloni, paese di residenza del pediatra, ha condannato l’agguato: "Un fatto di inaudita gravità che lascia senza parole. È particolarmente sconcertante che un professionista, da sempre impegnato nella cura dei più piccoli, possa subire un simile atto di violenza proprio nel luogo in cui svolge la propria attività al servizio degli altri".