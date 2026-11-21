L'agguato è scattato nella serata di mercoledì. L'uomo, stando a una prima ricostruzione, si sarebbe presentato in ambulatorio con un casco da motociclista, rimanendo per qualche minuto nella sala d'attesa. Qui ha atteso che una mamma uscisse dall'ambulatorio. E, prima che un'altra donna entrasse, si è diretto verso la porta dell'ambulatorio sparando tre colpi. Una volta dentro, ha fatto fuoco altre due volte mirando alle gambe del medico prima di accanirsi con il calcio della pistola contro il suo volto. Infine, lasciato il pediatra a terra agonizzante, si è defilato prima che qualcuno potesse fermarlo. Nello studio, al momento degli spari, c'erano diversi altri bambini.